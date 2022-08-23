За сутки на Донбассе ранения получили семь мирных жителей - ОВА

В результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб один гражданский - житель Соледара.

За 22 августа оккупанты убили одного мирного жителя в Соледаре и еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Петр Кириленко.

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Также сообщается, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Всего с начала войны в регионе погибло 758 мирных жителей, еще 1950 получили ранения.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.