Русские строят переправу возле поврежденного Антоновского моста — британская разведка

Как сообщает британская разведка, российские войска начали опрокидывать баржи для постройки плавучего моста.

По данным британской разведки, Россия начала строить плавучую переправу поручит с поврежденным Антоновским мостом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Британии в Twitter.

“В выходные Россия, вероятно, начала перебрасывание барж на позиции для строительства значительного плавучего моста через Днепр непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом. Эта переправа является ключевым связующим звеном между оккупированной Россией Херсоном и восточными районами”, - сообщает министерство обороны Британии.

Также в сообщении говорится, что в течение нескольких недель российские войска и местное население возлагались на паромную переправу через этот водный путь.

Если Россия достроит импровизированный мост, это, наверное, увеличит пропускную способность переправы по сравнению с паромом.

Однако министерство Великобритании уверено, что плавучий мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий.

Напомним, появились эксклюзивные кадры работы ССО на востоке. Украинские бойцы большое внимание уделяют уничтожению логистики, путей и маневров российских кафиров.