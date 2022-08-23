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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Филатов призвал граждан оставаться в укрытии.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру
Иллюстративное фото / EPA

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в городе падают обломки. Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

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"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", - сообщил Филатов.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

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