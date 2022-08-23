Никополь подвергся обстрелу из артиллерии и РСЗО

Жителей территорий на берегу Каховского водохранилища предупреждают о новых возможных атаках.

Разбор завалов на месте российского обстрела в Никополе (архивное фото) / ГСЧС

Оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Об этом сообщает глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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"Друзья, ордынцы поздравили город Никополь с Днем флага, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет осуществлен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", – написал Евтушенко.

Он призвал жителей избегать пребывания в местах массовых скоплений, на открытых площадках и рядом с объектами инфраструктуры в течение 23-25 августа.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.