В РФ сделали методички для агитации жителей захваченных территорий – ГУР

В методичках учат, как убеждать местных жителей, что российская армия - не убийцы и мародеры

Кремлевская партия "Единая Россия" разработала новые методички для своих агитаторов на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Оккупантов учат, как убеждать местных жителей в том, что российская армия - это не убийцы и мародеры.

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Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно методичке, оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения". Строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты из-за частых случаев отравления.

Документ содержит таблицу с вопросами, которые часто задают украинцы российским оккупантам и необходимыми ответами с дополнительными разъяснениями.

Агитаторы должны рассказывать, что Россия – страна возможностей и там нет нищеты, мародерство военных – это человеческий фактор, оружие у РФ – высокоточное, массовые убийства гражданских в Буче – постановка и другие подобные ответы.

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Напомним, что оккупанты и коллаборанты говорят о подготовке к проведению "референдумов" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов мирные переговоры с Россией станут невозможными.

Как мы писали ранее, украинские партизаны будут ликвидировать чиновников оккупационных администраций – как приезжих россиян, так и местных коллаборантов – чтобы сорвать проведение псевдореферендумов.