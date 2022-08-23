Зеленский заявил, что формат участия Украины в G20 будет зависеть от ситуации в стране

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 на сегодняшний день неизвестен и будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Сегодня, 23 августа, на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и СМИ, Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся участия Украины в саммите G20. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

«Что касается Большой Двадцатки, до ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате это зависит от многих факторов. В первую очередь, для меня, от того, что будет происходить у нас в государстве, на полях войны, на полях битвы, на фронте», - сказал Зеленский.

Президент прокомментировал намерения россиян устроить судилище над пленными украинскими защитниками и ответил на вопрос о том, станет ли это «красной линией», которая исключит возможность переговоров по миру с Россией.

«Здесь не о красных линиях. Здесь, на мой взгляд, понятны человеческие условия. Если к нам, к нашим пленным относятся именно так, как вы сказали (устроят судилище – ред.), то это не о красных линиях. О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом эта точка. Мне нечего добавить. Все, что я думаю об этом, я уже сказал», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Дуда собрался посетить Крым после освобождения. Польский президент попросил Зеленского устроить ему экскурсию по Крыму/