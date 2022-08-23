Макрон назвал "слабостью" войну России против Украины

Президент Франции призвал Москву вывести войска

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "слабостью" вторжение России в Украину и призвал Кремль прекратить военные действия и вывести войска с оккупированных территорий.

Об этом Макрон заявилво время онлайн выступления на саммите Крымской платформы, - сообщает РБК Украина.

"Россия сделала свой выбор вопреки своим обязательствам, которые она подписала еще 30 лет назад. Россия сделала выбор оставить эти принципы, отойти от них. И мы считаем это слабостью", - сказал президент Франции.

По его словам, захватив Крым в 2014 году, Россия нарушила все нормы международного права.

"Франция защищает международные правила, именно поэтому мы всегда поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будем продолжать делать это в долгосрочной перспективе", — сказал Макрон.

Он отметил, что Россия выбрала путь войны, но Франция будет поддерживать Украину в ее справедливой борьбе.

"Война в Украине касается абсолютно всех стран. Россия начала войну против самих наших принципов и международного права. Сегодня решается судьба Украины, мы будем с вами", — заявил президент Франции.

Отметим, ранее Макрон заявлял о том, что Франция хочет как можно скорей остановить войну в Украине, но не вступая в нее.

Как мы сообщали, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня приезжали с официальным визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.