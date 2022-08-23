Запчасти на американские авто: где искать и у кого покупать

Многие из нас ездят за рулем автомобилей американских брендов. Преданность и любовь к автомобилям из США можно понять – это мощные, надежные, комфортные автомобили, как для городской среды и семейных поездок, так и покорения самого трудного бездорожья.

Купить американский автомобиль в нашей стране можно разными способами – от дистанционного выкупа на аукционе с последующей доставкой до сотрудничества с официальными дилерами и сделок на вторичном рынке.

Однако несмотря на то, как и у кого вы купили авто, вам рано или поздно придется его обслуживать и чинить. Где же в этом случае искать запчасти на американские авто?

На разборках и в магазинах

Если вам нужно поменять условный фильтр салона Ford Fusion, то вы, скорее всего, быстро найдете продавца, так как на наших дорогах ездит много подобных авто, он знакомы, популярны и востребованы.

Аналогичная ситуация с комплектующими и расходными материалами для других американских брендов и моделей, хорошо знакомых нашим автомобилистам. Запчасти можно найти и в мультибрендовых магазинах, и на разборках или автомобильных рынках.

Если ни в магазинах, ни на разборках деталей нет, альтернативным решением становится заказ запчастей у поставщиков производителя за рубежом. Однако это и долго, и дорого, учитывая таможенные сборы и расходы на доставку.

В интернете

Если вы купили модели на аукционе, управляете автомобилем, который в нашей стране официально не продавался (поставлялся только в США и Канаду), либо просто недостаточно популярный, чтобы запчасти на него продавались в обычных магазинах, можно пойти и иным путем.

Отправляйтесь в интернет, на страницы тематических виртуальных магазинов, которые предлагают запчасти для американских авто. Вроде известной площадки интернет-магазин, которая специализируется на запчастях для автомобильных брендов из США и Японии.

Здесь представлен широкий ассортимент запчастей, включая продукцию для редких или просто непопулярных у нас моделей и комплектаций. Здесь же можно найти не только оригинальные запчасти, но и подходящие аналоги.

Профиль магазина подразумевает наличие большого ассортимента запчастей в наличии, на складе, сто автоматически снижает сроки ожидания заказа до нескольких дней или даже часов. Для удобства поиска на страницах магазина работает система фильтров, категорий и подбора запчастей по модели или VIN-коду. В случае необходимости можно запросить помощь у консультантов в чате или по телефону.