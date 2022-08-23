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Зима будет тяжелой, война в Украине идет на истощение - Столтенберг

Глава НАТО отметил, что мощная Украина – залог евроатлантической безопасности
Зима будет тяжелой, война в Украине идет на истощение - Столтенберг
Йенс Столтенберг / EPA / UPG

Мощная, стабильная и независимая Украина – залог евроатлантической безопасности.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на втором саммите "Крымской платформы", который проходит 23 августа в режиме онлайн, - сообщает Униан.

"Зима приходит. Зима будет тяжелая. И мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба в логистике, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину, чтобы Украина могла побеждать как суверенная, независимая нация", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживало Украину все 30 лет независимости и будуи это делать в дальнейшем.

"Теперь мы вместе с Украиной и дальше будем с Украиной столько, сколько нужно", - заявил генсек НАТО.

Отметим, Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что нельзя допустить победы России в войне против Украины. Такое развитие событий может разрушить систему безопасности во всем мире.

Ранее мы писали, что конфликты в мире, в частности на Балканах и Тайване, возникают из-за неэффективной архитектуры глобальной безопасности. Мир должен выработать такую модель, которая бы гарантировала, что ни одна страна не проявит агрессию против другой. 

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