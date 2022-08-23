Кабмин назвал пять задач на время войны

Власти должны обеспечить во время войны расходы на оборону, соцвыплаты, макроэкономическую стабильность и перестройку экономики, а также продолжать евроинтеграцию.

У правительства Украины есть пять стратегических задач на время войны с Россией. Их во время заседания Кабмина во вторник, 23 августа, перечислил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Первое и ключевое - это финансирование армии и обороны нашего государства. Второе - это выплата всех социальных обязательств и социальная защита тех, кто в этом нуждается. Третье - это макроэкономическая стабильность и перестройка экономики на рельсы военного времени. Четвертое - активное движение в плоскости европейской интеграции. Пятое - подготовка масштабного плана восстановления Украины и реализация программ быстрого восстановления", - сказал он.

Шмыгаль уточнил задачи правительства на ближайшее время.

"Это наращивание экспорта и новая логистика, в том числе через Дунай и новые пункты пропуска на западной границе, реализация программы грантов для бизнеса єРобота, стимулирование спроса на украинскую продукцию, уменьшение регуляции и максимальная диджитализация всех процессов во взаимодействии государства и бизнеса, таможенный безвиз с ЕС, развитие индустриальных парков, энергетическая стабильность и проведение отопительного сезона, дальнейшее сокращение некритических расходов государственного бюджета, приватизация государственного имущества", - сказал премьер.

По данным Минфина, с начала российского вторжения Украина уже получила 14 млрд долларов от западных партнеров, до конца года еще ожидается поступление 14-16 миллиардов.