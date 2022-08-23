Южный фронт. Кто будет наступать и когда
Украине давно обещают контрнаступление на юге, но его пока все нет. Вместо этого есть удары по мостам через Днепр и уже постоянные взрывы в Крыму.
Оставить без снабжения
Вооруженные силы Украины планомерно разрушают ракетными ударами оба моста через Днепр на оккупированной российскими войсками территории Херсонской области. Посыл очевиден - перспектива остаться без снабжения для российской группировки на правом берегу Днепра становится всё более явной, но россияне не спешат отходить.
В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте, заявил в эфире телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами" для дальнейшего развития событий.
"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", - сказал Юсов.
Примерно с середины весны, когда стало ясно, что российский блицкриг в Украине не удался, в украинском публичном пространстве звучат обещания устроить контрнаступление и начать именно с юга, с Херсона. Словесные угрозы - это одно, а вот удары по мостам наряду с наращиванием сил на ключевых направлениях - это уже не просто слова.
Сценарии
Россия может предпринять превентивное наступление с восточной и западной сторон Каховского водохранилища - справа в направлении на Запорожье, слева в направлении на Кривой Рог и Никополь, а также в обход Николаева с севера с целью его окружения и захвата.
Для реализации столь амбициозного плана как захват Кривого Рога и Запорожья нет предпосылок, но при удаче российским войскам удастся оттеснить украинские на расстояние 90-100 км от моста на Новокаховской ГЭС (до Антоновского и Дарьевского мостов украинская артиллерия всё равно достанет из Николаева), обеспечить его недосягаемость для атак Хаймарсами и купировать угрозу полной блокады херсонской и криворожской группировок.
Украина может нанести серию отвлекающих и главных ударов в южном и юго-восточном направлении, в том числе с плацдарма на левом берегу реки Ингулец под Давыдовым бродом с целью выхода к правому берегу Днепра.
В случае успеха удастся рассечь российскую группировку на две части и блокировать ее, поскольку мосты через Днепр уже практически выведены из строя, а все возможные понтонные или паромные переправы оказываются в зоне досягаемости украинской артиллерии.
Оба сценария ужасны для одной из воюющих сторон, но маловероятны. Главный вопрос - есть ли у России и Украины силы и средства на проведение крупной наступательной операции.
Российское командование перебросило тысячи бойцов и сотни единиц военной техники из Донбасса на южный фронт, под Херсон. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович оценивал численность российских войск, сосредоточенных на юге Украины, примерно в 30 батальонно-тактических групп (БТГ) - более 20 тысяч солдат.
Что нужно для наступления
Для наступления нужно собрать силы в кулак, но в условиях современной войны незаметно это сделать не получится - противник укрепит опасное направление и не преминет нанести упреждающий огневой удар по скоплениям техники и личного состава.
Для крупного наступления, предполагающего быстрое продвижение вглубь территории противника на десятки километров, необходимо иметь в свободном распоряжении очень много техники - средств ПВО, артиллерии, танков и бронемашин, авиации, средств радиоэлектронной борьбы и многое другое. И не просто иметь, а иметь с запасом, с учетом неизбежных потерь.
ВСУ не имеют опыта проведения крупных наступательных операций. Российские вооруженные силы имеют, но против относительно слабых противников - чеченских сепаратистов, грузинской армии, сирийских противников Асада. А в столкновении с таким сильным противником как украинская армия российские войска проявили себя неубедительно.
Кроме того, обе стороны осознают, сколь высока цена ошибки при проведении такой операции. В условиях степей южной Украины военная ситуация может меняться стремительно и бесповоротно.
Другой сценарий предусматривает отказ сторон от проведения молниеносных наступательных операций в пользу медленного вгрызания в оборону противника. При этом цели первого сценария остаются те же - украинская армия будет угрожать оперативным окружением российским группировкам в Херсоне и к западу от Каховского водохранилища, российская - перехватом инициативы с выходом к Кривому Рогу и Запорожью.
Сложность состоит в том, что прогрызть линию обороны противника спустя полгода после начала войны очень трудно и чревато огромными потерями. Обе стороны успели хорошо окопаться и собрать силы реагирования в глубине обороны.