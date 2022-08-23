Южный фронт. Кто будет наступать и когда

В начале-середине августа усилились артиллерийские перестрелки по всей линии южного фронта, но никаких попыток серьезного продвижения ни одна из сторон не предпринимала.

Украине давно обещают контрнаступление на юге, но его пока все нет. Вместо этого есть удары по мостам через Днепр и уже постоянные взрывы в Крыму.

Оставить без снабжения

Вооруженные силы Украины планомерно разрушают ракетными ударами оба моста через Днепр на оккупированной российскими войсками территории Херсонской области. Посыл очевиден - перспектива остаться без снабжения для российской группировки на правом берегу Днепра становится всё более явной, но россияне не спешат отходить.

В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте, заявил в эфире телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами" для дальнейшего развития событий.

"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", - сказал Юсов.

Примерно с середины весны, когда стало ясно, что российский блицкриг в Украине не удался, в украинском публичном пространстве звучат обещания устроить контрнаступление и начать именно с юга, с Херсона. Словесные угрозы - это одно, а вот удары по мостам наряду с наращиванием сил на ключевых направлениях - это уже не просто слова.

Сценарии

Россия может предпринять превентивное наступление с восточной и западной сторон Каховского водохранилища - справа в направлении на Запорожье, слева в направлении на Кривой Рог и Никополь, а также в обход Николаева с севера с целью его окружения и захвата.

Для реализации столь амбициозного плана как захват Кривого Рога и Запорожья нет предпосылок, но при удаче российским войскам удастся оттеснить украинские на расстояние 90-100 км от моста на Новокаховской ГЭС (до Антоновского и Дарьевского мостов украинская артиллерия всё равно достанет из Николаева), обеспечить его недосягаемость для атак Хаймарсами и купировать угрозу полной блокады херсонской и криворожской группировок.

Украина может нанести серию отвлекающих и главных ударов в южном и юго-восточном направлении, в том числе с плацдарма на левом берегу реки Ингулец под Давыдовым бродом с целью выхода к правому берегу Днепра.

В случае успеха удастся рассечь российскую группировку на две части и блокировать ее, поскольку мосты через Днепр уже практически выведены из строя, а все возможные понтонные или паромные переправы оказываются в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Оба сценария ужасны для одной из воюющих сторон, но маловероятны. Главный вопрос - есть ли у России и Украины силы и средства на проведение крупной наступательной операции.

Российское командование перебросило тысячи бойцов и сотни единиц военной техники из Донбасса на южный фронт, под Херсон. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович оценивал численность российских войск, сосредоточенных на юге Украины, примерно в 30 батальонно-тактических групп (БТГ) - более 20 тысяч солдат.

Что нужно для наступления

Для наступления нужно собрать силы в кулак, но в условиях современной войны незаметно это сделать не получится - противник укрепит опасное направление и не преминет нанести упреждающий огневой удар по скоплениям техники и личного состава.

Для крупного наступления, предполагающего быстрое продвижение вглубь территории противника на десятки километров, необходимо иметь в свободном распоряжении очень много техники - средств ПВО, артиллерии, танков и бронемашин, авиации, средств радиоэлектронной борьбы и многое другое. И не просто иметь, а иметь с запасом, с учетом неизбежных потерь.

ВСУ не имеют опыта проведения крупных наступательных операций. Российские вооруженные силы имеют, но против относительно слабых противников - чеченских сепаратистов, грузинской армии, сирийских противников Асада. А в столкновении с таким сильным противником как украинская армия российские войска проявили себя неубедительно.

Кроме того, обе стороны осознают, сколь высока цена ошибки при проведении такой операции. В условиях степей южной Украины военная ситуация может меняться стремительно и бесповоротно.

Другой сценарий предусматривает отказ сторон от проведения молниеносных наступательных операций в пользу медленного вгрызания в оборону противника. При этом цели первого сценария остаются те же - украинская армия будет угрожать оперативным окружением российским группировкам в Херсоне и к западу от Каховского водохранилища, российская - перехватом инициативы с выходом к Кривому Рогу и Запорожью.

Сложность состоит в том, что прогрызть линию обороны противника спустя полгода после начала войны очень трудно и чревато огромными потерями. Обе стороны успели хорошо окопаться и собрать силы реагирования в глубине обороны.