Глава Евросовета обратился с призывом к России насчет ЗАЭС

В Евросоюзе полностью поддерживают те меры, которые предпринимает ООН, заверил Шарль Мишель.

Действия российских военных на территории Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. На станции нужно немедленно создать демилитаризованную зону. Об этом сказал глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита Крымской платформы во вторник, 23 августа.

"Мы хотели бы выразить наше большое беспокойство из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые ООН. Россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции", – заявил Шарль Мишель.

Ранее во вторник стало известно, что Россия накапливает технику на территории захваченной Запорожской АЭС и увеличила количество военных на станции.