Военные поздравили украинцев с Днем флага уничтожением российского Аллигатора за 16 млн долларов.

Украинские военные сбили вражеский вертолет К-52 Аллигаторв на востоке Украины. Об этом сообщили Объединенные силы в Facebook во вторник, 23 августа.

Военные тмечают, что это произошло в День флага, но остальные подробности не раскрываются.

"В День государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет К-52", – говорится в коротком сообщении.

Напомним, ВСУ регулярно уничтожают российские Аллигаторы. В последний раз об этом сообщалось накануне. Тогда кроме Ка-52 были сбиты еще две ракеты и семь беспилотников.

При этом стоимость одного вертолета Ка-52 Аллигатор составляет около 16 млн долларов.