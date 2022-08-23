Оккупанты стреляют по ядерным отходам ЗАЭС

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака радиоактивной пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.

Российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество", - говорится в сообщении.

В ГУР объясняют степень опасности таких действий захватчиков.

"Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния. В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара", - говорится в сообщении ГУР.

В ГУР также сообщают, что мониторинг радиационного фона вблизи атомной станции указывает на повышение уровня радиации, а россияне пытаются представить эти данные как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".