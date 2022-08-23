Представлена концепция восстановления Крыма

Украина подготовила план восстановления полуострова после освобождения от российских оккупантов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время саммита Крымской платформы во вторник, 23 августа, презентовал базовую концепцию восстановления Крыма после деоккупации.

"После деоккупации Крыма его развитие станет неотъемлемой частью большого плана восстановления Украины. Наша цель превратить Крым в цветущий сад. Это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины", - сказал он.

Так, концепция "Крым открыт для мира" предусматривает создание европейского курорта с новой инфраструктурой, присоединение Крыма к европейскому транспортному пространству, интеграцию полуострова в европейскую сеть дорог, создание новых железнодорожных и морских маршрутов, а также создание авиахаба.

Также будет презентован новый бренд "Крым-365", который будет предусматривать создание инфраструктуры круглогодичного отдыха, строительство отелей в сотрудничестве с мировыми сетями, запуск медицинского туризма, строительство самого большого на юге Украины концертного зала.

"Ожидается, что такие мероприятия позволят привлечь на украинский туристический рынок граждан ЕС и других дружественных стран", - отметил Шмыгаль.

Также концепция включает энергетическую составляющую, которая предусматривает интеграцию энергосистемы полуострова в украинскую энергосеть, развитие проектов по ветроэнергетики в акваториях морей, а также развитие нефтегазового сектора.

Шмыгаль добавил, что развитие полуострова предусматривает развитие сельского хозяйства с акцентом на винодельческой отрасли.

Кроме того, концепция восстановления Крыма будет предусматривать следование Европейскому зеленому курсу.

По словам Шмыгаля, ориентировочные потери Украины от временной оккупации полуострова составляет около 118 млрд долларов.