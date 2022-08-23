Зеленский: РФ пыталась отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины
Российские оккупанты пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но попытки были безуспешными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира", - сказал Зеленский.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) ранее заявляла, что остановка Запорожской атомной электростанции может привести к аварии, похожей на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 году.
Российская сторона предлагала организовать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС со стороны Крыма, но предложение было отвергнуто: как сообщил Зеленский, украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, который отвечает законодательству.
"Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - отметил президент Украины.
А тем временем оккупанты стреляют по золоотвалам ЗАЭС, поднимая облака радиоактивной пыли.
Ранее Энергоатом предупреждал о рисках нарушения норм радиационной и пожарной безопасности на ЗАЭС.