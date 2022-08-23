Зеленский: РФ пыталась отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины

Российская сторона предлагала организовать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны Крыма, но предложение было отвергнуто.

Российские оккупанты пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но попытки были безуспешными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира", - сказал Зеленский.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) ранее заявляла, что остановка Запорожской атомной электростанции может привести к аварии, похожей на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

Российская сторона предлагала организовать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС со стороны Крыма, но предложение было отвергнуто: как сообщил Зеленский, украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, который отвечает законодательству.

"Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так произойдет, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию", - отметил президент Украины.

А тем временем оккупанты стреляют по золоотвалам ЗАЭС, поднимая облака радиоактивной пыли.

Ранее Энергоатом предупреждал о рисках нарушения норм радиационной и пожарной безопасности на ЗАЭС.