Враг пытался прорваться на Донбассе - Генштаб

Противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка.

Войска страны-агрессора России наступательными действиями пытались прорвать оборону украинских войск и продвинуться в Донецкой области, но успеха не имели и хаотично отступили. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 23 августа.

Так, на Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении были зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Враг нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении огневому воздействию из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов возле Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций украинскихх войск с помощью БПЛА.

На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационных ударов неподалеку от Соледара и Бахмута.

Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Наступательными действиями пытался прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Железнодорожного и Времовки.

На Южнобужском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Новоалександровка, Николаевка, Княжевка и Ивановка.

Враг нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций украинских войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Напомним, потери российских оккупантов в Украине превысили 45 тысяч человек. Только за минувшие сутки погибли не менее 150 вражеские военных. Также были уничтожены 15 единиц различной техники и сбиты две ракеты.