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В Никополе городской транспорт ограничил работу из-за угрозы обстрелов

На нескольких маршрутах работают автобусы в дежурном режиме, сообщают в Никопольском городском совете.
В Никополе городской транспорт ограничил работу из-за угрозы обстрелов

Из-за угрозы артиллерийских обстрелов в Никополе Днепропетровской области ограничили движение общественного транспорта. Об этом сообщает Никопольский городской совет.

"В связи с угрозой артобстрела Никополя 23.08.2022 года городской общественный транспорт ограничивает свою работу. В дежурном режиме будут работать автобусы на маршрутах №16, 14, 20, 21", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни враг регулярно обстреливает Никополь. Во время одного из обстрелов в городе пострадала женщина, были разрушены 15 домов, школа, автомобили, магазин и храм.

 

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