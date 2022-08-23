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Зеленский: Мы не стреляем по гражданским на оккупированных территориях

Зеленский отметил: украинские военнослужащие знают, что делают, а также, где на временно оккупированных территориях располагаются те или иные военные объекты или склады.
Зеленский: Мы не стреляем по гражданским на оккупированных территориях

Украина не наносит военных ударов по гражданскому населению на своих временно оккупированных территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

Зеленский отметил: украинские военнослужащие знают, что делают, а также, где на временно оккупированных территориях располагаются те или иные военные объекты или склады.

"Там украинские военные могут работать по плану", - сказал он.

Напомним, во время саммита президент Украины сообщил, что уже есть стратегия восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов.

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