Зеленский: Мы не стреляем по гражданским на оккупированных территориях

Зеленский отметил: украинские военнослужащие знают, что делают, а также, где на временно оккупированных территориях располагаются те или иные военные объекты или склады.

Украина не наносит военных ударов по гражданскому населению на своих временно оккупированных территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

Зеленский отметил: украинские военнослужащие знают, что делают, а также, где на временно оккупированных территориях располагаются те или иные военные объекты или склады.

"Там украинские военные могут работать по плану", - сказал он.

Напомним, во время саммита президент Украины сообщил, что уже есть стратегия восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов.