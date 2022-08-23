Зеленский: Сами решим, как возвращать Крым

Украина будет возвращать Крым без консультаций с другими государствами мира, так как это украинская территория, заявил президент.

Украина самостоятельно будет решать, как возвращать Крым, оккупированный Россией с 2014 года. Об этом сообщил президента Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, которым решим, без консультаций с другими государствами мира", - отметил он.

По словам Зеленского, сугубо дипломатические методы исчерпаны.

"Мы поставили точку в этом вопросе... Мы показывали, что хотим дипломатии... Мы три года пытались это делать, но вы видите, к чему все привело. Было полномасштабное вторжение", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что с украинской стороны не было обстрелов гражданского населения на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, а военные действуют по своим планам.