Зеленский: Сами решим, как возвращать Крым
Украина самостоятельно будет решать, как возвращать Крым, оккупированный Россией с 2014 года. Об этом сообщил президента Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, которым решим, без консультаций с другими государствами мира", - отметил он.
По словам Зеленского, сугубо дипломатические методы исчерпаны.
"Мы поставили точку в этом вопросе... Мы показывали, что хотим дипломатии... Мы три года пытались это делать, но вы видите, к чему все привело. Было полномасштабное вторжение", - добавил Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил, что с украинской стороны не было обстрелов гражданского населения на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, а военные действуют по своим планам.