В Харькове второй раз за день стреляли по Шевченковскому району
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших от обстрела нет.
Сегодня, 23 августа, вечером российские войска обстреляли Щевченковский район Харькова - второй раз за день. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно, без пострадавших", - сообщил мэр.
Сегодня Харьков отмечает День города, но праздничное утро началось с обстрела.
Напомним, в Харькове начался длительный коменданский час, который закончится в 7:00 25 августа.
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