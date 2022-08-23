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В Харькове второй раз за день стреляли по Шевченковскому району

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших от обстрела нет.
В Харькове второй раз за день стреляли по Шевченковскому району

Сегодня, 23 августа, вечером российские войска обстреляли Щевченковский район Харькова - второй раз за день. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов. 

"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно, без пострадавших", - сообщил мэр. 

Сегодня Харьков отмечает День города, но праздничное утро началось с обстрела. 

Напомним, в Харькове начался длительный коменданский час, который закончится в 7:00 25 августа. 

 

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