Зеленский обратился к украинцам накануне праздника

Президент поблагодарил всех, кто защищает настоящие ценности, кто помогает Украине, кто избрал путь борьбы за свободу и независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу своей страны накануне главного государственного праздника - Дня Независимости.

"Я благодарю всех, кто защищает настоящие ценности. Я благодарю всех, кто помогает Украине. Я благодарю всех, кто с 24 февраля избрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость", - сказал Зеленский.

В этом году День Независимости в Украине будет значительно отличаться от привычного, но Зеленский сказал, что праздник таки будет.

"Уже совсем скоро мы будем отмечать наш главный национальный праздник - нашу независимость. Уже завтра. Мы запланировали много активностей - того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе - украинцы в Украине, на всей нашей территории - на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду борются. Украинцы за границей - все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что у Украины есть будущее, но его нет у предателей.

"Ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А мы все не просто верим - мы видим, что у нашего государства есть перспектива", - сказал президент в предпраздничном обращении.