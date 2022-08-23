Зеленский ответил на слухи о переводе Залужного на другую должность

Слухи не подтвердились: президент сказал, что переводить главнокомандующего ВСУ на другую должность он не планирует.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность, хоть слухи об этом ходили не раз. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит - оценка высокая. Когда мы победим, - будет наивысшая оценка", - утверждает Зеленский.