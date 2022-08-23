Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Зеленский ответил на слухи о переводе Залужного на другую должность

Слухи не подтвердились: президент сказал, что переводить главнокомандующего ВСУ на другую должность он не планирует.
Зеленский ответил на слухи о переводе Залужного на другую должность

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность, хоть слухи об этом ходили не раз. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук, и Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит - оценка высокая. Когда мы победим, - будет наивысшая оценка", - утверждает Зеленский.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK