Новая помощь от США. Оружие для наступления?

Соединенные Штаты готовятся в среду, 24 августа, когда Украина празднует День независимости, объявить о дополнительном пакете военной помощи в размере трех миллиардов долларов.

Ожидается, что 24 августа, в День независимости Украины, США объявят о новом пакете военной помощи для нашей страны. Выделенные средства могут пойти на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование. Также 19 августа Пентагон опубликовал новый пакет американской военной помощи Украине на 775 миллионов долларов.

Что поставят?

Список вооружений и военной техники, которые США намерены поставить в рамках нового пакета помощи Украине, включает в себя уже привычные ракеты для систем залпового огня типа HIMARS. В Украине имеются также американские РСЗО M270 MLRS и немецкие MARS II, которые используют такие же ракеты GMLRS, как и HIMARS.

Сколько ракет будет поставлено, не сообщается. Тактика обстрелов важных целей в российском тылу остается важным компонентом украинской обороны, поэтому расход таких ракет у Украины довольно высокий.

В пакет входит одна тысяча Джавелинов, причем в перечне не уточняется, пусковые ли это установки или выстрелы к ним, а также две тысячи противотанковых выстрелов к различным другим пусковым установкам, вероятно, переносным, потому что в списке для примера приведен шведский ПТРК Карл Густаф.

И высокоточные реактивные снаряды GMLRS (в списке не уточняется тип боеприпасов для HIMARS, но обычно эти РСЗО используют именно такие ракеты, способные лететь на расстояние 70 километров), и выстрелы для противотанковых комплексов - расходный материал, который необходим в любом случае, потому что в условиях боев пусть даже сравнительно не очень высокой интенсивности их расход довольно высок.

Разминирование

Еще одна позиция в списке, которая будет крайне полезна ВСУ в наступлении, это "системы разминирования, которая включает 40 бронированных автомобилей MaxxPro с противоминной защитой и катковыми тралами".

В перечне прямо говорится, что они "позволят Украине обезвредить сильно заминированные российскими войсками поля на юге и востоке".

Новые беспилотники

Еще одна система из списка, которой до сих пор не было в поставках из-за границы, это разведывательные беспилотники ScanEagle. Это новая разработка компании Insitu, стопроцентной дочки Boeing. В новом пакете помощи их 15 единиц.

ScanEagle - небольшой средневысотный дрон для ведения разведки, наблюдения и целеуказания. Он обладает большим временем барражирования - может находиться в воздухе до 18 часов, передавая на землю высокодетализированное изображение, в том числе и по защищенному каналу.

Это очень неприхотливый беспилотник, который можно запускать при помощи специальной катапульты прямо в поле. Садится он также в любом месте, цепляясь за трос на специальном шесте.