Украина не готова к прекращению огня - Зеленский

Зеленский уточнил, что, если ВСУ выйдут из южных регионов и оставят их под оккупацией, тогда у Украины не будет выхода к морю, а российские войска в дальнейшем атакуют Николаев, Одессу, а в перспективе Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данном этапе Украина не готова к режиму прекращения огня и переговоров со страной-агрессором. Об этом шла речь во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы.

"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минская-3 не будет, или Минская-5, или Минская-7. Мы в эти игры не будем играть, мы так потеряли часть наших территорий ", - заявил президент.

Зеленский уточнил, что, если ВСУ выйдут из южных регионов и оставят их под оккупацией, тогда у Украины не будет выхода к морю, а российские войска в дальнейшем атакуют Николаев, Одессу, а в перспективе Киев.

"Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы успокоить РФ, - этим заниматься наше государство не будет", - отметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу своей страны накануне главного государственного праздника - Дня Независимости.