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Украинцев призывают не принимать поврежденные банкноты

Чтобы деньги не достались оккупантам и мародерам, банки на захваченных территориях умышленно повреждают банкноты: просверливают, обрезают или повреждают краской.
Украинцев призывают не принимать поврежденные банкноты

Нацбанк предупреждает, что в наличный оборот могут попасть банкноты со временно оккупированных территорий, которые специально были повреждены банками. Их призывают не принимать и обращаться в полицию. Об этом во  вторник, 23 августа, сообщает Нацбанк.

 

Отмечается, что в случае, если банк не может вывезти наличные, учитывая боевые действия или их угрозу, он должен умышленно повредить банкноты (привести их в неплатежное состояние). В частности, банкноты могут: просверливать, обрезать не менее 50% площади купюры, разрезать пополам или повреждать краской.

Сейчас существует угроза попадания подобных банкнот в наличный оборот в результате их кражи оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

"Так что мы просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты - окрашенные, разрезанные или с отверстиями - не нужно принимать во время наличных расчетов", - подчеркивают в НБУ.

Там отмечают, что от таких банкнот необходимо отказываться и просить новые, поскольку они перестали быть платежным средством.

Также необходимо предупредить о распространителях таких банкнот Национальную полицию Украины, чтобы остановить действия злоумышленников.

Ранее сообщалось, что НБУ отложил переход на новую систему электронных платежей.

 

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