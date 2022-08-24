ЗАЭС не может использоваться как часть военных действий - ООН

В Совбезе ООН подчеркнули неприемлемость отключения Запорожской АЭС от украинской электросети и ведение на станции военных действий.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что электроэнергия, производимая Запорожской АЭС, принадлежит Украине. Электростанция не может быть отрезана от украинской электросети. Об этом он сказала на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 23 августа, передает Укринформ.

Дикарло напомнила, что Генсек ООН недавно провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, с которым обсудил необходимость допущения Россией миссии МАГАТЭ на станцию ​​для оценки ущерба, нанесенного ей военными действиями, и принятия мер безопасности. Она также напомнила, что такая миссия может быть организована из Киева, у которого есть для этого все возможности.

Заместитель генсека подчеркнула, что станция не может использоваться как часть военных действий.

"Мы можем столкнуться с катастрофой, если военные действия возле ЗАЭС будут продолжаться", – сказала она.

Дикарло отметила, что ядерный инцидент может стать катастрофическим не только для Украины, но и для всего региона, и за его пределами.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но попытки были безуспешными.

Также сегодня сообщалось, что оккупанты стреляют по ядерным отходам ЗАЭС. В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака радиоактивной пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.