В Днепре, Запорожье и Харькове сообщают о взрывах

Мощный взрыв слышали в Днепре, а в Запорожье - множественные взрывы. Также в Харькове сообщают об очередном "прилете".

Мощные взрывы в районе полуночи прогремели в Днепре и Запорожье. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на местных жителей.

Так, сообщается, что в Запорожье прогремели множественные взрывы. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей немедленно идти в укрытия.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил взрывы, сообщив, что ракеты оккупантов попали в объект инфраструктуры.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", - написал Старух.

Также во время воздушной тревоги взрыв слышали в Днепре.

Кроме того, сообщается о запуске ракет из Белгородской области по Харькову и новых взрывах.