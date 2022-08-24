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Минобороны потролило россиян за странные объяснения взрывов

В украинском оборонном ведомстве отметили, что у россиян есть "пять основных причин внезапных взрывов": зима, весна, лето, осень и курение.
Минобороны потролило россиян за странные объяснения взрывов

В Минобороны Украины прокомментировали странные объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области. Соответствующее сообщение вечером во вторник, 22 авгкста, появилось в Twitter.

"Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", – пошутили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что у россиян есть "пять основных причин внезапных взрывов": "Это зима, весна, лето, осень и курение".

Напомним, сегодня губернатор Белгородской области заявил, что во взрывах боеприпасов виноват "эффект линзы", возникший из-за непривычно жаркой погоды.

 

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