Худший этап в войне уже позади - Резников

Сейчас Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".

Украина уже прошла этап, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией. Сейчас ситуации находится на этапе стабилизации на поле боя. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Он отметил, что ВСУ на фронте удалось сделать много сдерживающих противника факторов.

"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов", - заявил министр.

По его словам, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".

Одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией Резников сейчас видит "синдром усталости" в международном сообществе.

Ранее Резников сообщил, что РФ потеряла треть своей боевой элиты, в том числе морпехов и спецназовцев, при этом офицерского и сержантского состава.