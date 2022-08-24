Арестованная российская суперъяхта впервые пошла с молотка

Владелец арестованной в марте яхты не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США, после чего яхта Axioma была арестована.

Суперъяхта Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского была продана на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину, сообщает во вторник, 23 августа, Reuters.

Судно длиной 72,5 метра было продано с аукциона Адмиралтейским судом Гибралтара через систему закрытых торгов, которые происходили в электронном виде и завершились в обед 23 августа.

Американский банк JP Morgan заявил, что владелец арестованной в марте яхты не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США, и по требованию финучреждения владелец арестованной в марте яхты не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США, и по требованию финучреждения Axioma была арестована. была арестована.

Точная сумма сделки держится в секрете. На старте продаж яхта оценивалась в 70-75 млн евро. JP Morgan потребует только причитающиеся ему согласно долгу 20,5 млн евро. Источник в правительстве Гибралтара подчеркнул, что остаток будет скорее всего заморожен на счетах аукционного дома.

Также с суммы, вырученной за продажу судна, будут изъяты средства, потраченные на заработную плату экипажа, аренду верфи и техническое обслуживание с марта до августа 2022 года.

Заявлено, что успешная продажа станет эталоном для других банков, стремящихся возместить убытки, продав с аукциона изъятое имущество и другие активы олигархов, попавших под санкции.