В ОП прокомментировали убийство Дугиной

В Администрации президента Украины призвали искать убийцу среди тех, кому смерть Дугиной была выгодна.

Ликвидировав российскую пропагандистку Дарью Дугину, Кремль создал символ и запугал других пропагандистов. Об этом во вторник, 23 августа, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он назвал несколько причин, почему смерть Дугиной была выгодна Кремлю.

"Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?

Создал пропагандистский символ. Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания". Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState

Cui prodest – ищи, кому выгодно", - написал Подоляк.

Напомним, что в Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и Царьград.

Через два дня РФ обвинила Украину в ее убийстве. Утверждается, что ее автомобиль был заминирован 43-летней Натальей Вовк. По данным ФСБ, в Россию она приехала 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.