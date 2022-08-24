В ОП прокомментировали убийство Дугиной
В Администрации президента Украины призвали искать убийцу среди тех, кому смерть Дугиной была выгодна.
Ликвидировав российскую пропагандистку Дарью Дугину, Кремль создал символ и запугал других пропагандистов. Об этом во вторник, 23 августа, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Он назвал несколько причин, почему смерть Дугиной была выгодна Кремлю.
"Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?
- Создал пропагандистский символ.
- Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.
- Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".
- Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState
Cui prodest – ищи, кому выгодно", - написал Подоляк.
Напомним, что в Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и Царьград.
Через два дня РФ обвинила Украину в ее убийстве. Утверждается, что ее автомобиль был заминирован 43-летней Натальей Вовк. По данным ФСБ, в Россию она приехала 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.
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