ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ

Один из них горел в Нововоскресенском Херсонской области, а второй - в ночь на среду в Токмаке Запорожской области.

В ночь на среду, 24 августа украинские военные нанесли удар по российской базе в оккупированном Токмаке Запорожской области.

В сети появилось видео, на которым слышны взрывы. По предварительной информации горит территория завода на которой базировались российские солдаты.

В свою очередь в оперативном коммандовании Юг сообщили об уничтожении склада боеприпасов в Нововоскресенском Херсонской области.

Отмечается, что за сутки на этом направлении ликвидировано:

13 военных РФ,

самоходная гаубица Мста-С,

3 единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сгорел очередной склад РФ в оккупированном городе Кальмиусске.

Напомним, сегодня вечером РФ нанесла удары по Днепру, Запорожью и Харькову.