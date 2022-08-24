ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ
Один из них горел в Нововоскресенском Херсонской области, а второй - в ночь на среду в Токмаке Запорожской области.
В ночь на среду, 24 августа украинские военные нанесли удар по российской базе в оккупированном Токмаке Запорожской области.
В сети появилось видео, на которым слышны взрывы. По предварительной информации горит территория завода на которой базировались российские солдаты.
В свою очередь в оперативном коммандовании Юг сообщили об уничтожении склада боеприпасов в Нововоскресенском Херсонской области.
Отмечается, что за сутки на этом направлении ликвидировано:
- 13 военных РФ,
- самоходная гаубица Мста-С,
- 3 единицы автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что на Донбассе сгорел очередной склад РФ в оккупированном городе Кальмиусске.
Напомним, сегодня вечером РФ нанесла удары по Днепру, Запорожью и Харькову.
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