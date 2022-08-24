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ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ

Один из них горел в Нововоскресенском Херсонской области, а второй - в ночь на среду в Токмаке Запорожской области.
ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ

В ночь на среду, 24 августа украинские военные нанесли удар по российской базе в оккупированном Токмаке Запорожской области. 

В сети появилось видео, на которым слышны взрывы. По предварительной информации горит территория завода на которой базировались российские солдаты.

 

В свою очередь в оперативном коммандовании Юг сообщили об уничтожении склада боеприпасов в Нововоскресенском Херсонской области.

Отмечается, что за сутки на этом направлении ликвидировано:

  • 13 военных РФ,
  • самоходная гаубица Мста-С,
  • 3 единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сгорел очередной склад РФ в оккупированном городе Кальмиусске.

Напомним, сегодня вечером РФ нанесла удары по Днепру, Запорожью и Харькову.

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