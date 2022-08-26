ВСУ за четыре дня ликвидировали семь складов РФ

Войска оккупантов пытаются рассредоточить свои запасы боеприпасов, но украинские военные находят их и уничтожают.

ВСУ с начала текущей недели уничтожили семь складов с боеприпасами армии РФ. Об этом сообщает глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Склады с боеприпасами - одна из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиаударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они пытаются рассредоточить эти запасы, уже почувствовав, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельны, мы все же находим места их новой дислокации и снова их уничтожаем", – рассказала Гуменюк.

По ее информации, это еще не окончательная цифра.

"Думаю, что это не завершение, в неделе еще несколько дней, и мы еще успеем", – добавила Гуменюк.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.

