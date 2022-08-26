В центре Львова обрушился жилой дом

Спасатели несколько часов разбирали завалы в поисках погибших и раненных

Ночью в центре Львова обрушилась часть жилой трехэтажки. Одна квартира оказалась полностью разрушена. Об этом сообщает львовское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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“26 августа около 01:30 во Львове на проспекте Свободы, 23 произошло частичное разрушение трехэтажного многоквартирного жилого дома”, – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что полностью разрушена одна квартира, еще две – частично. Кроме того, полностью разрушены два нежилых помещения общей площадью 80 кв.м.

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Бойцы ГСЧС эвакуировали из поврежденного здания 12 человек, включая 4-летнего ребенка. После нескольких часов разбора завалов удалось выяснить, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Напомним, появилось видео последствий удара по Чаплино. Сначала было известно о 15 погибших, но днем 25 августа сообщалось о гибели 25 человек, в том числе двоих детей.

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