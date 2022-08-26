Як співробітники компанії Innovation Group допомагають Україні під час війни

Є така в житті відповідальність — Батьківщину захищати, що так вправно і мужньо зараз роблять наші ЗСУ. Велика їм шана і повага! А ще є такий обов’язок — допомагати тим, хто захищає тебе. Ми згодні з тим, що кожен має воювати на своєму фронті. Зараз жодна людина не може стояти осторонь та не намагатися допомогти, і зовсім не обов’язково матеріально. Саме про це сьогодні й піде мова.

Ми – продуктова IT-компанія Innovation Group – зібрали історії особистої допомоги у воєнний час. Ними поділилися наші фахівці – звичайні відповідальні громадяни, що переважно живуть і працюють у різноманітній та багатонаціональній Одесі. Тож хочемо розповісти, як нам вдається підтримувати бойовий дух громадян та наближати країну до безперечної Перемоги!

Додамо, що ми робимо це не для того, щоб похизуватися, не називаємо цифри та імена. Ми пишемо цей мотиваційний матеріал задля того, щоб показати, що будь-яка допомога наразі безмежно важлива.

24.02, трохи прийшовши до тями після оголошення про вторгнення, першим чином для працівників компанії був створений чат з важливою та актуальною інформацією щодо евакуації, ситуації у різних областях та психологічною підтримкою.

Вже 26.02 компанія відкрила збір коштів на потреби ЗСУ. Також ми спакували усі смаколики, аптечки та гігієнічні засоби, які мали в офісах, та передали їх на передову.

Далі вже кожен почав робити все, що може для країни та її захисників. Ми безмірно пишаємося членами нашої команди, які відклали лептопи, перевзулися зі зручних кедів у берці, взяли до рук зброю і захищають нашу країну саме зараз!

Нижче можна знайти декілька історій про те, що найчастіше роблять наші колеги, крім фінансової допомоги:

Плетіння маскувальних сіток.

Звісно, ця робота кропітка та зовсім не швидка, тому вона відбувалась і відбувається постійно, іноді й до самої ночі, бо війна триває цілодобово і не має перерви.

Логістична координація пересування гуманітарної допомоги по країні та за її межами.

Наші хлопці та дівчата були на зв’язку, направляли та зустрічали гуманітарні вантажі. Дизайнерка компанії особисто координувала доставку 1000 комплектів шоломів зі Словаччини до України.

Уявіть тільки, яке це почуття, коли тобі приходить СМС з інформацією про те, що той самий шолом, на який ти збирав вчора, сьогодні врятував життя. Таким повідомленням з нами поділився наш DevOps. Від влучення кулі шолом розколовся на голові солдата, та виконав свою функцію — захистив життя.

Декілька наших розробників контролювали переїзд автомобілів для ЗСУ з Німеччини до самого фронту, а це, як виявилось, досить нелегкий шлях. Ще серед історій був контроль переміщення гуманітарної допомоги з Іспанії до України, яку власноруч розвантажували наші хлопці.

Інформаційна боротьба.

Наші спеціалісти влаштовували DDoS -атаки цілодобово, за графіком, змінюючи один одного, щоб ворог не мав жодних інформаційних переваг. Дівчата з QA та HR команд брали участь у проєкті для розповсюдження вірогідної інформації про війну різними мовами, бо правда за фактами!

Особисте волонтерство.

Тут взагалі стільки історій, що стаття могла б бути нескінченна. Багато хто поділився одягом, взуттям, посудом та побутовим приладдям з лікарнями та гуманітарними центрами. Є в нас колеги з маленьких містечок, таких як Авдіївка та Сергіївка. Вони зробили значний внесок у допомогу постраждалим. Місцеві волонтерські організації згадували їх у декількох своїх публікаціях, а саме: один наш розробник з Сергіївки перевів грошову допомогу постраждалим сім’ям, завдяки чому збір коштів був закритий дуже швидко. А PHP-розробниця організувала закупівлю ліків та товарів першої необхідності людям в Авдіївці.

Є в нас ті, за ким закріплені питання окремих бригад, представники котрих напряму повідомляють про свої потреби. Наші відповідальні, в свою чергу, оперативно знаходять, замовляють, купують все необхідне, щоб ті потреби закрити.

Хобі, які виявились дуже потрібними.

Так, до потреб флоту з плеча нашого дизайнера був переданий повний комплект амуніції зі страйкболу, включно з ліхтарями, оптикою та професійним обладнанням.

Організація благодійних матчів з футболу для всіх охочих — теж дуже важливо, щоб залишатись бадьорим, швидко орієнтуватися і мати добрий фізичний стан. Project Manager однієї з наших команд подарував нашим бійцям з Херсону свій крутецький дрон, на який у мирні часи були зняті захоплюючі українські краєвиди.

Діти та домашні улюбленці.

Є в нас маркетолог, який прихистив десяток покинутих тварин у своїй оселі, адже допомоги потребують також наші чотирилапі друзі. Бухгалтерка нашої компанії особисто закупила та передала до притулків понад 20 тонн харчів і води для тваринок: 15 тонн до Бучі, Миколаєва та Херсону, а 5 – до Харкова. Велика вдячність волонтерам, які сприяли передачі вантажу та змушені були ховатись в окопах, доки йдуть обстріли.

Донечка нашої PHP-розробниці передала до лікарні свою ляльку-мотанку, щоб підняти дух поранених. Енергетика у ляльки найтепліша, і ми віримо, що вона може творити дива!

Історій багато, і усі вони — наші з вами історії, прості, щирі та дуже важливі. Не треба знецінювати свої можливості відносно допомоги країні, армії, переселенцям, дітям, тваринам, усім, хто зараз живе у постійному страху та стресі. Пательня без кришки, непотрібний смартфон, старі дитячі книжки, фрукти з власного саду, пляшка води, невеличка ковдра, гігієнічні засоби, необхідності для тварин — це все потрібно і безмежно цінно. Ми хочемо донести, що навіть пропозиція допомоги, це вже допомога і є!

Війна — це страшно, але гірше за все — втрата людяності.

Українці за жодних обставин не втрачають наснаги та мужності, ми всі це бачимо, світ бачить, ворог бачить. Це й наближає нас до Перемоги.

«Терпи, терпи — терпець тебе шліфує… Допоки скону, допоки світу й сонця — стій і стій», — заповідав Василь Стус, і мав рацію. Мрію про жагу до життя, мир і єдність не здолати нікому. Ніколи!