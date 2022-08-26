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Дело "омбудсмена ЛНР" передано в суд

Подозреваемая занимается информационной деятельностью, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, поддержку действий государства-агрессора.
Дело "омбудсмена ЛНР" передано в суд

Направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Луганской области. Женщина перешла на сторону врага и в октябре 2021 года заняла должность так называемого "уполномоченного по правам человека" оккупационной администрации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что на этой должности женщина выполняет указания незаконно созданного органа оккупационной власти, оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Подозреваемая занимается информационной деятельностью, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, поддержку действий государства-агрессора, в том числе в проведении вооруженной агрессии против Украины.

"В связи с пребыванием обвиняемой на временно оккупированной территории Луганска в июле текущего года Печерским районным судом города Киева предоставлено разрешение на проведение в отношении нее специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине более 240 правоохранителей перешли на сторону врага. 

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