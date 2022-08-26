Враг получил отпор на всех направлениях - Генштаб

На Славянском направлении оккупанты пытались возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенково.

Российские оккупанты снова пытались наступать в Донецкой области, но получили отпор и откатились на прежние позиции. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 26 августа.

Так, на Харьковском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Вел обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Также нанес авиационные удары неподалеку Мосьпаново, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаковое.

На Славянском направлении оккупанты пытались возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Совершили обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанесли авиаудары возле Бражевки и Залимана. Вели наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не достигли, отошли. Вели воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении захватчики осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григорьевка. Нанесли авиационные удары вблизи Спорного и Северска. Вели воздушную разведку возле Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг нанес огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледар, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов у Яковлевки и Кодемы.

Противник пытался вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не достиг.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галициновки, Невельского, Опытного и Марьинки. Нанесли авиаудары неподалеку Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское, получил отпор и отошел.

На Новопавловском направлении противник осуществлял артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Ударам авиации подверглись районы Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времевка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанесли авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобугском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупаревое, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригорьевка, Партизанское, Красная Долина, Большое Артаковое, Апрельское, Ивановка, Потьомкино, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна. Ударами авиации россияне пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

Напомним, ВСУ контролируют почти половину Донецкой области. На подконтрольной Украине территории Донетчины остаются около 350 тысяч жителей из 1,67 млн до вторжения 24 февраля.

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