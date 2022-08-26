Украина готовит обязательную эвакуацию из трех областей - Верещук

Жителям трех регионов придется в обязательном порядке эвакуироваться, отметила глава Минреинтеграции.

Украина готовит меры по обязательной эвакуации граждан из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время всеукраинского телемарафона в пятницу, 26 августа.

"В очереди на обязательную эвакуацию - Харьковщина, Запорожье, включая Николаевскую область. Я не говорю обо всем регионе, но части этих регионов будут нуждаться в эвакуации, мы также к ней готовимся", - расказала чиновница.

По ее словам, с начала августа из Донецкой области за обязательной эвакуацией выехали более 10 тысяч человек, треть из которых составили дети, а свыше тысячи – маломобильные..

Министр отметила, что формально отказов от эвакуации пока нет, однако жители Донбасса колеблются относительно выезда из области.

В ответ на эти сомнения Верещук заверила, что государство полностью бесплатно обеспечит транспортировку, проживание, питание, медицинские услуги – все необходимое для зимовки.

"Есть материальная поддержка. Если это обязательная эвакуация, то 2200 на каждое лицо сразу по прибытии поезда, а также по 2000 на каждое взрослое лицо, 3000 на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Каждый получит необходимый минимум, учитывая, еда будут бесплатными", - подытожила Верещук.

Верещук призвала жителей временно оккупированных южных областей Украины, и особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Кроме того, по словам Верещук, в Украину удалось вернуть более 16 тысяч украинцев, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

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