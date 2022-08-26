Прибыла первая партия писем от украинских военнопленных

Национальное информационное бюро Минреинтеграции работает над передачей писем родственникам военнопленных.

Первая партия писем от украинских военнослужащих, находящихся в плену у россиян, прибыла в Украину. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Сообщается, что Национальное информационное бюро Минреинтеграции работает над передачей писем родственникам военнопленных.

"Согласно Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным", - написала Верещук.

Министр поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество и профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что Украина срочно обратилась в ЕСПЧ по защитникам Азовстали. Киев потребовал принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в так называемых "трибуналах", срежиссированных российскими захватчиками.

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