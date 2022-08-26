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Прибыла первая партия писем от украинских военнопленных

Национальное информационное бюро Минреинтеграции работает над передачей писем родственникам военнопленных.
Прибыла первая партия писем от украинских военнопленных

Первая партия писем от украинских военнослужащих, находящихся в плену у россиян, прибыла в Украину. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Сообщается, что Национальное информационное бюро Минреинтеграции работает над передачей писем родственникам военнопленных.

"Согласно Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным", - написала Верещук.

Министр поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество и профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что Украина срочно обратилась в ЕСПЧ по защитникам Азовстали. Киев потребовал принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в так называемых "трибуналах", срежиссированных российскими захватчиками.

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