В Крыму есть признаки размещения ядерного оружия - ЦОС

Центр оборонных стратегий заявил, что существуют вероятность того, что россияне разместили атомное вооружение.

В Крыму есть признаки размещения тактического ядерного оружия. Об этом заявили в Центре оборонных стратегий (ЦОС) в ходе брифинга в пятницу, 26 августа.

Российские оккупанты восстановили на полуострове инфраструктуру для поддержки функционирования оружия, утверждают в Центре.

Также захватчики создали спецподразделение для обслуживания соответствующих военных объектов.

Напомним, Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских военных самолетов для несения ядерного оружия завершено.

Кроме того, в России приняли решение приостановить инспекцию ядерных объектов Соединенными Штатами.

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