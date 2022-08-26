Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Сообщают о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20:01, почти сразу после этого появились сообщения о взрывах.
Сообщают о взрывах в Запорожье

В Запорожье сегодня, 26 августа, вечером прогремели взрывы. Об этом сообщали местные паблики и СМИ.

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20:01, почти сразу после этого появились сообщения о взрывах в разных районах Запорожья. Официальных комментариев пока пока нет.

Напомним, в оккупированном Бердянске подорвали "замначальника ГАИ". 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK