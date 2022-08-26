Сообщают о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20:01, почти сразу после этого появились сообщения о взрывах.

В Запорожье сегодня, 26 августа, вечером прогремели взрывы. Об этом сообщали местные паблики и СМИ.

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20:01, почти сразу после этого появились сообщения о взрывах в разных районах Запорожья. Официальных комментариев пока пока нет.

Напомним, в оккупированном Бердянске подорвали "замначальника ГАИ".

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