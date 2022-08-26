Под Киевом мужчина обстрелял флаг Украины

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил гранату Ф-1 и грозился взорвать правоохранителей вместе с собой.

В ночь на пятницу в Обуховском районе пьяный мужчина расстрелял флаг Украины. Об этом сообщил глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram в пятницу, 26 августа.

По данным копов, сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по флагу. А по прибытию наряда правоохранителей на место происшествия, он схватил гранату и грозился взорвать их вместе с собой.

"Работники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения", – написал Небитов.

Полицейские изъяли у мужчины оружие, патроны к нему и гранату Ф-1. Его поместили под стражу. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы за надругательство над государственными символами, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа.

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Ране на Днепропетровщине мужчина надругался над украинским флагом. Он сорвал с электрической опоры флаг, сломал его крепеж и основание, после чего бросил флаг на проезжую часть.

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