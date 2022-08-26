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Под Мелитополем прогремели взрывы на складах - мэр

Так называемые "хлопки" раздались на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района, сообщил Иван Федоров.
Под Мелитополем прогремели взрывы на складах - мэр

Взрывы прогремели на территории складов российских захватчиков в оккупированном Мелитопольском районе. Об этом заявил глава города Иван Федоров в своем Telegram-канале в пятницу, 26 августа.

По его словам, на месте скопления россиян в настоящее время наблюдается задымление.

"Очередная "бавовна" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - отметил он.

Напомним, в Мелитополе оккупанты минируют котельные.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не пускают украинцев на территорию временно оккупированного Крыма после взрывов. В частности, жители Мелитополя не могут эвакуироваться через полуостров как это было раньше

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