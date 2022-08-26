Зеленский пообщался с известным американским комиком

Собеседники обсудили варианты сотрудничества, которые могут привлечь внимание мира к событиям в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате видеосвязи с американским телеведущим, актером и комиком Джимми Фэллоном. Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

Собеседники обсудили варианты сотрудничества, которые могут привлечь внимание мира к событиям в Украине.

"Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать вверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми", - сказал Зеленский.

Президент отметил творчество Джимми Феллона и признался, что до войны иногда был его зрителем.

"Сейчас мы переживаем очень темный период. И, казалось бы, сейчас совсем не до шуток. Однако иногда именно юмор дает дополнительные силы двигаться вперед", - отметил Зеленский и пригласил Джимми Феллона в Украину.

Ранее стали известны подробности разговора Зеленского с Байденом.

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