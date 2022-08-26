Глава ОВА: Звуки взрывов в Запорожье - работа ПВО

Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что недавние взрывы в Запорожье - это результат работы ПВО.

"Громкие звуки взрывов, которые были слышны час назад в областном центре, - это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим. Верим в ВСУ! Герои уверенно стоят на нашей защите!" - сообщил Старух.

Напомним, почти сразу после объявления воздушной тревоги в Запорожье были слышны взрывы.

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