Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Глава ОВА: Звуки взрывов в Запорожье - работа ПВО

Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал.
Глава ОВА: Звуки взрывов в Запорожье - работа ПВО

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что недавние взрывы в Запорожье - это результат работы ПВО. 

"Громкие звуки взрывов, которые были слышны час назад в областном центре, - это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим. Верим в ВСУ! Герои уверенно стоят на нашей защите!" - сообщил Старух. 

Напомним, почти сразу после объявления воздушной тревоги в Запорожье были слышны взрывы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK