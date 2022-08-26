На случай аварии на ЗАЭС есть препараты - Ляшко

Все больницы в потенциальной зоне воздействия ЗАЭС обеспечены необходимым препаратом, в котором действующие вещества содержатся в нужных пропорциях, утверждает министр.

Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции ЗАЭС. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил во время телемарафона.

В частности, министр сказал, что не нужно сейчас скупать йодид калия.

"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно", - отметил Ляшко.

По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены необходимым препаратом, в котором действующие вещества содержатся в нужных пропорциях.

Напомним, накануне ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети.

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