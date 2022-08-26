На случай аварии на ЗАЭС есть препараты - Ляшко
Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции ЗАЭС. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил во время телемарафона.
В частности, министр сказал, что не нужно сейчас скупать йодид калия.
"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно", - отметил Ляшко.
По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены необходимым препаратом, в котором действующие вещества содержатся в нужных пропорциях.
Напомним, накануне ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet