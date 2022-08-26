Подключен к сети второй энергоблок Запорожской АЭС

Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме, сообщают в Энергоатоме.

Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Об этом сообщает Энергоатом.

"Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Напомним, сегодня в 14.04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков. Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии, - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отмечают самоутвержденный труд работников станции.

"Атомщики Запорожской АЭС - настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", - сообщают в Энергоатоме.

Накануне ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети.

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