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В Евпатории и Севастополе сработала ПВО - соцсети

На захваченном россиянами полуострове продолжается "охота на БПЛА", утверждают очевидцы.
В Евпатории и Севастополе сработала ПВО - соцсети

Во временно оккупированном Крыму вечером в пятницу, 26 августа, сработала система российской противовоздушной обороны. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Так, о работе ПВО сообщают жители Евпатории. Как указано, взрывы произошли в поселке Новоозерное рядом с городом. По словам свидетелей, продолжается "охота на БПЛА".

Кроме того, появилась информация о "хлопках" в Севастополе.

Напомним, 24 августа на фоне продолжающихся взрывов на полуострове Крым продлили высокий уровень "террористической опасности".

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