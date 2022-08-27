Сумщину снова обстреляли с территории РФ: пострадали люди
Четыре человека в Белопольской общине получили травмы, они находятся под наблюдением врачей.
Российские войска в пятницу, 26 августа, выпустили по территории Сумской области 140 мин и снарядов. В результате ранения получили четыре человека, сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.
По его словам, под ударом врага оказались пять общин - Эсманская и Шалыгинская Шосткинского района, а также Хотинская, Миропольская и Белопольская Сумского района.
"Четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - уточнил Живицкий.
Напомним, накануне армия РФ выпустила по территории трех районов Сумской области более 100 снарядов. Обошлось без пострадавших.
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